Tante cose, in rapida sequenza. Dalle belle e confortanti (le dimissioni di Jack Gattuso dall’ospedale Sant’Anna in queste ore dopo che tutti gli esami ai quali è stato sottoposto hanno dato esito negativo) a quelle meno belle (l’infortunio di Lorenzo Peli che lui stesso ha confermato sulla pagina Instagram personale. Ecco qui.

Per un Jack che ora può ritornare in panchina ad allenare i suoi ragazzi – da valutare se potrà già farlo domani in occasione della sfida con la Juve Under 23 (mercoledì alle 20,30) – ad un Peli che proprio sul più bello del suo ritorno a Como si blocca. E lo stop – vista la gravità dell’infortunio – rischia di essere lungo e doloroso per il calciatore bergamasco.

Nel frattempo quattro nuovi acquisti arrivati ieri in chiusura di mercato. NOn solo l’esterno offensivo Daniels (olandese), ma anche il centrale di difesa Allievi (arrivato dalla JUve Stabia), poi il giovane Koffi (anche lui esterno offensivo, francese) e per chiudere la potenza di Geoffrey Castillion, attaccante olandese, un fisico possente che ricorda un pò – così dice chi lo conosce bene – quel Lukaku che ha incantato nel campionato italiano con la maglia dell’Inter.

Nel frattempo, con o senza Jack e con i nuovi (ma senza Peli – a proposito, caro LOrenzo, un grosso in bocca al lupo da noi tutti…), ecco che la squadra si prepara alla sfioda infresettimanale di domani con la Juve. Avversario ostico, si gioca semprea porte chiuse al Sinigaglia.