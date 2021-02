La domanda sorge spontanea e lascia aperti dubbi anche inquietanti: cosa ci faceva una ragazzina di 13 anni – che non sarebbe andata a scuola stamane – in un cantiere fermo in via Cardina, zona di Monte Olimpino ? Di fatto la giovane è è rimasta ferita in modo grave dopo una caduta da un ponteggio avvenuta all’interno del cantiere intorno alle 13 di questo pomeriggio. La ragazzina èsarebbe rimasta ferita in modo importante dall’urto contro un paletto.

Foto 2 di 2



La dinamica dell’incidente – che lascia aperti anche scenari inquietanti (come il gesto disperato della giovane) – deve essere ancora chiarito al meglio. Indaga la polizia, in posto subito dopo l’allarme (da capire ancora chi lo ha lanciato) i vigili del fuoco, un’ambulanza e un’automedica. E’n stato fatto arrivare anche l’elicottero che ha poi provveduto a trasportare la giovane in ospedale in massima urgenza.