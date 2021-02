Conversescion 02 febbraio – Fabrizio Settegrani e Franco Righi

Oggi Manuela Arcuri conduce una conversescion piena zeppa di ospiti cominciando dai pasticceri di Cake Star Paolo Verga, Stefano Camozzi e Michele Alippi che ci raccontano l’esperinza di sfidarsi davanti alle telecamere di Real Time e con due giudici come Katia Follesa e Damiano Carrara. Dopo il dolce la musica: ecco Fabrizio Settegrani della band comasca 7grani reduci dal concerto in streaming per la Giornata della Memoria. Fabrizio ci parla dei nuovi brani scritti nel lockdown. Infine uno dei mattatori di Ciaocomo radio, Franco Righi di PRE-CI-SI che ci annuncia la nascita di #radioprecisa dove si ripercorrono canzoni, fatti e personaggi di 50anni di stroria italiana

Se non visualizzi il lettore multimediale clicca https://www.mixcloud.com/CiaoComoSpeciali/conversescion-020221/