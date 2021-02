Un lago di luce negli scatti di Leo e Marco

Fino al 31 gennaio 80 scorci del lago di Como sono stati illuminati per il progetto “Lake Como Christmas Light”, il “presepe più grande del mondo” come lo hanno definito gli organizzatori. In questi mesi alcuni di questi scorci sono stati pubblicati sui social, ma Leonardo Berra e Marco Lamon volevano vederli tutti e 80, così hanno ideato “Un lago di luce” la raccolta fotografica completa degli angoli illuminati da Como a Lecco, poi Bellagio e di nuovo Como, l’intero perimetro del Lario in spettacolari immagini notturne.

“Un lago di luce” sarà pubblicato nelle prossime settimane sul sito www.ciaocomo.it (e relativi social), in una corposa mostra virtuale che, speriamo presto, posso trovare anche il moso si diventare un’esposizione fisica degli scatti.

Intanto complimenti a Leonardo e Marco che, in condizioni difficili e in un arco di tempo ristretto, hanno percorso tanti chilometri, trovato le angolazioni migliori e scattatto migliaia di foto.