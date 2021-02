Orrendo e deprecabile sfregio in questo fine settimana – subito segnalato dai residenti della zona alla nostra redazione – all’interno dei colombari del cimitero di Monte OLimpino. Ignoti hanno fatto a pezzi una tomba, tra l’altro non facile da raggiungere vista la sua collocazione. Hanno utilizzato la scala che di solito i parenti usano per cambiare i fiori ai loro cari defunti. Un gesto rrrendo che ha scosso profondamente i residenti.

Oggi la zona (foto e video) è stata transennata in attesa della sistemazione ed anche delle verifiche di rito da parte delle autorità. Non facile poter risalire ai responsabili, si spera nelle telecamere della zona. Il gesto sarebbe stato compiuto nella notte tra sabato e domenica. Ieri i visitatori si sono accorti ed hanno lanciato l’allarme.

Dell’episodio è stato informato anche l’assessore ai cimiteri del comune di Como, Francesco Pettignano. Grande sconcerto anche da parte sua che ha provveduto a segnalare l’incursione vandalica alle forze dell’ordine. Nella speranza di poter risalire all’autore o agli autori.