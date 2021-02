Incidente sul lavoro questa mattina alle 10,30 in via Ferrari angolo via Dante a Como. Un operaio di 27 anni, che era impegnato in lavori di ristrutturazione, è rimasto ferito per cause da accertare finendo sull’impalcatura del cantiere. E lì è stato soccorso dapprima dei pompieri – che lo hanno imbragato e portato a terra con la loro autoscala arrivata in posto – e poi dal personale 118. Trasportato in ospedale in osservazione. Non è in pericolo di vita, ma ha riportato diverse ferite in questa brutta caduta.

Foto 3 di 3