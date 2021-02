Conversescion 01 febbraio – Manuela Bovolenta e Anna Buttarelli

Il mese di febbraio a Conversescion parte parlando di bambini. Manuela Bovolenta è la presidente del comitato Unicef Como e presidente regionale dell’ente che si occupa di infanzia in tutto il mondo. Con lei scopriamo i progetti locali di Unicef e come è possibile supportarli. Nella seconda parte di trasmissione Anna Buttarelli di Luminanda ci porta il suo sorriso aperto come aperti sono i progetti dell’associazione. Dal teatro ai libri, dalla sartoria solidale allo storytelling del territorio, Luminanda agisce in molti campi apportando un alto tasso di creatività

Se non visualizzi il lettore multimediale clicca https://www.mixcloud.com/CiaoComoSpeciali/conversescion-01022021/