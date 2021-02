Nel primo giorno di zona gialla per la Lombardia, Asf Autolinee non registra significative problematiche legate al trasporto degli studenti e del resto dell’utenza, nemmeno nelle fasce orarie più critiche, in concomitanza con l’ingresso e l’uscita degli studenti dagli Istituti scolastici. Lo rende noto l’azienda di trasporto cittadina con una nota ufficiale. Le presenze rilevate sono di gran lunga al di sotto del 50% imposto dal Dpcm e non si è registrato alcun superamento del limite di capienza massimo. L’azienda, dopo gli accordi presi nei tavoli tecnici e istituzionali, ha infatti provveduto a implementare il servizio con 150 corse sul servizio urbano ed extraurbano, con l’obiettivo di assicurare il distanziamento sociale ed evitare assembramenti sui propri mezzi”.

Rispetto al primo ritorno degli studenti a scuola “in presenza”, è stata rilevata una fisiologica diminuzione dell’utenza, diminuzione ampiamente prevista, visto che gli istituti dovrebbero rispettare il limite del 75% di studenti in frequenza. Il monitoraggio costante delle corse ha evidenziato sulla corsa più affollata di giornata, una corsa extraurbana, 51 utenti presenti sul mezzo, a fronte di una disponibilità di 64 posti, quindi come detto ben al di sotto del tetto del 50%.

Foto 2 di 2



Ricordiamo che, nella maggioranza dei casi, per il trasporto degli studenti vengono utilizzati mezzi snodati che possono contenere fino a 70 utenti tra posti a sedere e in piedi e che non sono imputabili all’azienda di trasporto pubblico eventuali assembramenti alle fermate dei bus o violazioni delle normative anti-Covid. L’impegno dell’azienda nel monitoraggio continuerà anche nelle prossime settimane, con analisi e rilevamenti sulle linee, in modo da modificare o integrare il servizio laddove dovesse essere necessario, per continuare a offrire un servizio di qualità a tutti gli utenti che scelgono di muoversi con il trasporto pubblico.