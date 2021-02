Secondo incidente sul lavoro di questo lunedì nel comasco. Dopo quello al cantiere di via Ferrari a Como – in mattinata, vedi precedente lancio – nel primo pomeriggio altro infortunio. Ad Albiolo, via Mazzini, due giardinieri sono finiti in ospedale a Tradate (in osservazione e prognosi riservata) dopo essere caduti dal cestello della gru sul quale stavano lavorando. Un brutto volo, di diversi metri, dopo il cedimento improvviso.

Ad Albiolo pompieri e tecnici di Ats Insubria, ma anche personale 118. Gli operai – di 28 e 39 anni rispettivamente – portati in ospedale in codice giallo. Verifiche sul mezzo e sul braccio che ha ceduto di schianto facendo precipitare i due al suolo. Diverse le ferite riportate, ma anche grande spavento.

