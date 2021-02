Intervento ed arresti la notte scorsa dei carabinieri della stazione di Erba. Arrestato nella flagranza del reato di tentato furto in abitazione un 32enne, senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine e con problemi di tossicodipendenza. Da quanto accertato, ha tentato di entrare in casa della madre ad Albavilla: la donna, già vessata dai continui atteggiamenti del figlio, proprio nei giorni scorsi lo aveva denunciato ai carabinieri per maltrattamenti in famiglia. Alla luce di questo, il ragazzo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia. E’ stato accompagnato in carcere in attesa di convalida.

Foto 3 di 3