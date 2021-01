DIRETTA LIVE: Pistoiese – Como 0 – 0 (Parziale p.t.)

26′ conclusione di Valiani para a terra Facchin

14′ ora sono gli arancioni a premere il piede sull’acceleratore ….bella partita con capovolgimenti di fronte

RISCHIO:12′ calcio d’angolo per i padroni di casa dalla sinistra…palla in mezzo….Pierozzi trova il tocco e ci salviamo sulla linea di porta con Gabrielloni

10′ calcio di punizione da posizione interessante …..Cicconi alla battuta…alta

5′ avvio con i lariani in avanti con Cicconi che preme e mette in mezzo un bel pallone ma non riusciamo ad arrivare al tiro

La formazione: Facchin, Iovine, Crescenzi, Solini, Dkidak, Bellemo, Arrigoni, Peli, Gatto, Cicconi, Gabrielloni