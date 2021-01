Cerano d’Intelvi, secondo giorno di screening per la popolazione. La presa diretta di CiaoComo con i protagonisti

La diretta di questa mattina di CiaoComo dalla sala civica del Comune di Cerano Val D’Intelvi, dove è pienamente operativo un punto ambulatoriale per gli screening seriologici per gli abitanti di Cerano, Centro Valle Intelvi, Schignano e Argegno, in collaborazione con ATS Insubria e Croce Rossa. «Abbiamo iniziato ieri mattina – ha raccontato il sindaco di Cerano, Oscar Enrico Gandola – a sottoporre la popolazione, di tutte le fasce d’età, al test sierologico con il pungidito. Questo è possibile grazie al lavoro di infermieri professionali, medici e una quarantina di volontari su tutto il territorio».

«La risposta a questa iniziativa è stata molto positiva – ha proseguito il sindaco Gandola – con 900 persone solo nella prima giornata. Speriamo davvero che questo numero aumenti, in modo da poter arginare il più possibile la diffusione del virus sul nostro territorio».

Anche Mario Pozzi, sindaco di Centro Valle Intelvi, ha voluto parlare di questo importante progetto sperimentale, con la speranza che possa coinvolgere altri comuni della zona. «Ultimamente abbiamo avuto tanti contagi, e lo scopo di questo screening è proprio quello di individuare gli asintomatici. Colgo l’occasione, per chi avesse dubbi, di prenotarsi al più presto per effettuare lo screening gratuito, che sarà attivo anche il prossimo fine settimana».

I residenti dei Comuni, dunque, potranno sottoporsi gratuitamente allo screening attraverso test pungidito per verificare la positività al covid-19. In caso di riscontrata positività si procederà con tampone rapido e tampone molecolare.La partecipazione allo screening è volontaria, ma si consiglia alla popolazione di aderire per poter avere dei dati certi sull’incidenza del virus nella comunità. Tutti i partecipanti saranno tenuti a firmare il consenso informato e un questionario.

Per quanto riguarda il Comune di Centro Valle Intelvi si potrà effettuare lo screening il prossimo sabato 6 febbraio, dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 16.30 presso il Municipio di Casasco e l’Oratorio di Castiglione e domenica 7 febbraio, dalle 9 alle 12.30, presso l’oratorio di San Fedele. Prenotazione consigliata al numero 3451094882 (anche sms e whatsapp).