Terribile incidente nel cremonese: muore paracadutista, il grande dolore di Bellagio

Tremendo incidente in provincia di Cremona questa mattina: Marco Pietro Rossi, 34 anni, meccanico lecchese di Valgreghentino, è morto in fase di atterraggio dopo un lancio con il paracadute. Era esperto di paracadutismo ed appassionato di fotografie. La terribile notizia della sua morte ha sconvolto i tantissimi amici che lo conoscevano, tra cui quelli del Bellagio Skydiving di cui faceva parte.

L’incidente., da quanto ricostruito, è avvenuto all’Aeroclub del Migliaro, in provincia Cremona. Dalla ricostruzione fatta, si sarebbe verificato un inconveniente in fase di atterraggio. Rossi avrebbe perso conoscenza dopo il violento impatto con il terreno. Immediato l’intervento dei soccorsi, con ambulanza e auto medica. Portato in condizioni gravissime in ospedale, non ce l’ha fatta. Dolore e cordoglio, come detto, dei suoi tanti amici di Bellagio con i quali effettuava spesso lanci con il paracadute.