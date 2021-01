La presa diretta di CiaoComo dell’incidente avvenuto questa mattina, sabato 30 gennaio, poco prima di mezzogiorno, fra alcune auto che si sono scontrate nel sottopasso di Lazzago, scendendo da Breccia. Le cause e la dinamica dell’incidente sono ancora da accertare (al momento della diretta la Polizia Locale stava effettuando i rilievi necessari prima della rimozione dei veicoli) ma tutte le auto sono finite contro il muro, riportando diversi danni a causa dell’impatto violento, ed è stato necessario coinvolgere il servizio di soccorso stradale per rimuoverle. Anche i conducenti sono rimasti feriti e, dopo essere stati estratti dai propri abitacoli, sono stati trasportati all’ospedale Sant’Anna per accertamenti.

Il traffico veicolare è stato fatto deviare nelle vie che corrono lateralmente al sottopasso di Lazzago, proprio per consentire alla forze dell’ordine di terminare il sopralluogo dell’incidente, con il consiglio di scegliere strade alternative in modo da non creare code e disagi per gli automobilisti. Sul posto, oltre alla Polizia Locale, sono sopraggiunti cinque mezzi di soccorso e i Vigili del Fuoco.

Si attendono ora gli esiti degli accertamenti effettuati dalle autorità competenti per stabilire la dinamica dell’incidente e verificarne le eventuali responsabilità. Le persone coinvolte, comunque, hanno riportato solo qualche contusione e ferita lieve, ma, fortunatamente, nulla di preoccupante.