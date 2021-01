Per prima cosa l’emozione di tornare a giocare al PalaPedretti dopo quasi un anno: 350 giorni senza il volley agonistico. E la Tecnoteam Albese di coach Mucciolo (B1 volley donne) parte bene, vincendo in modo netto contro le giovani della Visette Settimo Torinese (3-0). Gara sempre in controllo di Gabbiadini e compagne che solo in avvio di primo e secondo set hanno visto le avversarie restare attaccate. Poi il break con Zanotto al servizio (nel primo), con la precisione di Gallizioli a rete (nel secondo), mentre nel terzo è stato tutto agevole fin dall’avvio.

https://www.facebook.com/195863270534834/videos/326175715395391

Mucciolo ha ruotato tutte le sue ragazze, nel secondo e terzo ha dato spazio anche a chi non è partito nel sestetto iniziale. Tutte hanno trovato spazio e punti. Significativo l’ultimo, con un attacco deciso, di Federica Ghezzi. Con lei minuti e punti anche per una ottima Bocchino, per Mantovani al palleggio, per Baldi e Castelli. Top-scorer di giornata Gallizioli (11 punti), seguita a ruota da Facco (10). E poi punti anche per tutte le altre.

Prima del match (foto qui sopra) anche la consegna da parte del presidente Crimella dell’assegno (1.200 euro) a nome delle giocatrici alla Onlus “Luce e Vita di Monza (cura ed assistenza domiciliare leucemia). E’ il ricavato della vendita del loro calendario 2021 grazie alla collaborazione di Augusto Santini – Immagilario e Laura Procedi di Maarigrey

(foto del successo – Augusto Santini)

IL TABELLINO

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY – VISETTE SETTIMO MILANESE 3-0

(PARZIALI 25-16; 25-14: 25-6)

TECNOTEAM ALBESEVOLLEY: Cialfi 3, Facco 10, Gabbiadini 4, Zanotto 5, Badini 7, Gallizioli 11, Rolando Libero, Ghezzi 1, Mantovani 1, Bocchino 5, Baldi 4, Castelli 1. Coach Mucciolo, vice Biffi

VISETTE SETTIMO MILANESE: Badaracco 2, Olivares 1, Barbuiani 7, Mirangoli 9, Ravarini 4, Coba 2, Garavaglia Libero, Priore 1,Cargnelutti, Riva, Fatone, Moroni, Mirarchi e Panto’ ne. Coach Pirella.