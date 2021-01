Taccuino letterario del 29 gennaio 2021

Parolario&Co. è una rubrica settimanale di consigli di lettura realizzata in colalborazione tra Associazione Culturale Parolario, giornale La Provincia di Como e Ciaocomo radio con il patrocinio del Consiglio di Regione Lombardia

“Nietzsche on the road” (Neri Pozza), è il libro di Paolo Pagani che racconta il filosofo tedesco attraverso i tanti luoghi dove e che ha vissuto

Per commemorare la Giornata della Memoria 2021 Parolario ha pensato di dedicare alcuni titoli anche ai bambini e ai ragazzi per non fargli dimenticare ciò che è accaduto.

“L’amico ritrovato” (Giangiacomo Feltrinelli Editore) di Fred Uhlman – edizione illustrata da Manuele Fior

“Il diario di Anne Frank” (Edizioni Centro Studi Erickson) raccontato da Carlo Scataglini e illustrato da Giulia Dragone

“Blackbird. I colori del cielo” (Giunti Editore) di Anne Blankman

“La musica del silenzio” (Giangiacomo Feltrinelli Editore) di Luca Cognolato e Silvia del Francia. “Luci nella Shoah” (De Agostini Publishing) di M. Corradini

A cura di Alessia Roversi