Mister Giacomo Gattuso a seguito di un lieve malore è stato portato all’Ospedale Sant’Anna di Como per degli accertamenti. Il mister attualmente sta bene ed è stato ricoverato in via precauzionale. Da parte di tutta la società e della sua squadra gli auguri a Jack di una pronta guarigione, nella consapevolezza che presto tornerà in campo ad allenare i suoi ragazzi. Questa la nota ufficiale di poco fa del club azzurro.

Oggi il tecnico, prima di accusare il malore, era stato protagonista della tradizionale conferenza stampa della vigilia per presentare la gara con la Pistoiese di domenica. Qui le sue parole da ComoTv

https://comotv.com/watch?v=vd11925544&fbclid=IwAR3ThISyJ9Arvjf5XYPcuNEjU3ZgIaG9CmkDEyRDfv68HgpG3JTq3sOZJUA

La notizia ha un pò scosso la squadra anche se, lo riupetiamo, le condizioni del tecnico non sono affatto preoccupanti. Massimilano Gatto, che avrebbe dovuto prendere parte alla nostra direttas Facebook e radio, ha deciso di rimandare l’invito ad una successiva puntata.