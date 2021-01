Come fare la spesa in sicurezza al tempo del covid

Il virus covid-19 ha cambiato tutto, comprese le operazioni più semplici e normali della vita quotidiana, come può esser fare la spesa alimentare. Andare al supermercato è stata una delle pochissime uscite concesse anche durante i mesi del lockdown. Sebbene ora ci sia più libertà di movimento, resta comunque vitale seguire questi consigli per fare la spesa in sicurezza.

Indossare dispositivi di protezione

Per iniziare con i consigli per la spesa in sicurezza, bisogna sempre indossare tutti i dispositivi di protezione. Ormai tutti dovrebbero sapere che bisogna tenere la mascherina chirurgica che copre sia bocca che naso per tutta la permanenza nel supermercato.

Molti indossano i guanti monouso che sono sicuramente utili. Tuttavia, è stato dimostrato che lavare le mani con l’igienizzante in maniera accurata all’entrata e all’uscita è più che sufficiente per eliminare tutti gli eventuali batteri e patogeni.

Mantenere le distanze

Tra le disposizioni governative c’è anche mantenere le distanze interpersonali. È stato studiato che le goccioline di saliva emesse con il respiro e quando si parla non arrivano a una distanza maggiore di 1,5 m. Bisogna quindi stare a tale distanza dalle altre persone all’interno del supermercato. Uno dei punti più pericolosi è sicuramente la cassa dove in genere ci sono delle segnalazioni per non stare troppi vicini.

È importante anche per gli addetti lavorare in sicurezza alla cassa perciò bisogna mantenere le distanze e osservare le regole. Bisognerebbe fare più in fretta possibile evitando le chiacchere e le perdite di tempo perciò meglio arrivare preparati con il portafoglio a portata di mano.

Evitare le ore di punta

Oltre alle indicazioni generali di sicurezza, ci sono alcuni consigli specifici propri per frequentare il supermercato in sicurezza. L’ideale sarebbe evitare i luoghi affollati dove c’è molta gente perciò andare a fare la spesa il sabato pomeriggio sarebbe da evitare. Bisognerebbe scegliere orari in cui c’è poca gente, come per esempio la mattina presto. Frequentare piccoli supermercati rionali invece che quelli più grandi nei centri commerciali è altresì consigliato.

Preparare una lista

Ciondolare in mezzo agli scaffali del supermercato in cerca dei prodotti e stare così tanto tempo in mezzo alla gente è sicuramente molto pericoloso. Per velocizzare le operazioni della spesa, meglio arrivare pronti con una lista di quello che si vuole acquistare.

Fare la lista della spesa dovrebbe essere comunque una buona abitudine generale che aiuta a non dimenticare nulla ma nemmeno ad acquistare troppi prodotti inutili, risparmiando sul conto finale.

Usare borse portate da casa e sistemi per la spesa intelligente

Spesso capita che i carrelli utilizzati per la spesa non siano puliti o comunque in maniera non perfettamente adeguata. Varrebbe la pena utilizzarli il meno possibile per scongiurare il rischio. Alcuni hanno pensato bene di portare da casa grandi borse riutilizzabili per fare la spesa dove mettere direttamente prodotti.

Addirittura in alcuni supermercati sono attivi dei sistemi per la spesa intelligente che consentono di prezzare I vari prodotti mano a mano che si mettono nella borsa per evitare di strane stare in fila alla cassa.