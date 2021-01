Coldiretti Como-Lecco: Vitamina C… piace, gusto e salute protagonisti domani a Mariano Comense

Una corretta alimentazione e uno stile di vita sano sono da sempre la miglior prevenzione per garantirci salute e benessere. Questo il tema della giornata di domani, sabato 30 gennaio, presso il mercato di Campagna Amica a Mariano Comense, che si svolge come di consueto presso il parcheggio di Porta Spinola.

“Vitamina C…piace!” è il nome dell’iniziativa, realizzata da Coldiretti Campagna Amica: “Natura e agricoltura – spiega Francesca Biffi, presidente provinciale dell’Associazione AgriMercato – ci propone per ogni stagione una gran quantità di vitamine e nutrienti adatti a mantenerci in ottima salute. Per esempio in inverno abbiamo agrumi e kiwi, molto ricchi in vitamina C, il cui ruolo di stimolo e rinforzo per il sistema immunitario ci aiuta a prendere le distanze dai malanni stagionali. Ma gli esempi sono moltissimi e radicati anche nell’esperienza tramandata da generazioni: e anche in cucina, si sono tramandati piatti sani e gustosi per affrontare nel miglior modo possibile la stagione invernale”.

Quella di domani sarà una giornata dedicata a chi ha a cuore la salute propria e dei propri cari, che passa dalla consapevolezza sui prodotti che portiamo sulle nostre tavole, da dove provengono e su tutte le loro caratteristiche: in particolare, grandi protagonisti della giornata sono gli agrumi, con i produttori a disposizione per guidare i consumatori in un acquisto consapevole e salutare: “L’attenzione ad una corretta alimentazione – commenta Biffi – è un investimento importante e poterlo fare con il mondo dell’agricoltura rintracciabile ne aumenta la valenza”.

Restano intanto attivi tutti gli AgriMercati settimanali del comprensorio interprovinciale: sono tutti con orario dalle 8 alle 12 e si tengono a Cantù (piazza Garibaldi, martedì), Erba (via Carroccio, venerdì), Giussano (via De Gasperi, giovedì), Limbiate (piazza Cinque Giornate, venerdì), oltre a Mariano Comense (parcheggio Porta Spinola, sabato), Meda (piazza Cavour, mercoledì).

“Il successo degli AgriMercati firmati da Campagna Amica nelle province lariane è tangibile e conferma il nostro impegno nel promuovere la sicurezza alimentare dei cittadini e un rapporto col cibo basato su una relazione diretta e virtuosa con i produttori” rimarca il presidente di Coldiretti Como Lecco Fortunato Trezzi.

Se infatti i mercati contadini erano inizialmente considerati un canale di nicchia e analogo ai classici mercati rionali, oggi si sono affermati come un modello innovativo, sempre più globale (“food hub”), che solo in Italia ha raggiunto oltre 16 milioni di consumatori, un livello di fidelizzazione del 72% e di soddisfazione pari all’81% (dati istituto Ixè 2020).

I consumatori che scelgono di recarsi nei mercati contadini sono portati all’acquisto, come oramai è noto, dalla provenienza locale dei prodotti, dalla freschezza e stagionalità e dalla sicurezza in termini di salubrità e di qualità; secondo un’indagine condotta presso gli AgriMercati, quasi la totalità dei consumatori intervistati (9 su 10) afferma che comprare prodotti certificati DOP/IGP o direttamente dai produttori agricoli italiani è la principale fonte di garanzia per la propria sicurezza alimentare. Ma c’è un altro driver di scelta che i produttori devono sempre monitorare e verificare, ovvero il rapporto qualità/prezzo. Complice il periodo di contrazione dell’economia nazionale come conseguenza dell’emergenza sanitaria, 1 acquirente dei Mercati di Campagna Amica su 4 afferma che avrebbe qualche difficoltà se i prezzi aumentassero. Un aumento improprio dei prezzi dei prodotti potrebbe tradursi quindi in una riduzione della clientela e della fidelizzazione.