Codacons, a chi rivolgersi in caso di truffa

Ancora casi di truffa a Como, ma questa volta i delinquenti si sono specializzati nella simulazione di incidenti stradali e di finte malattie di familiari nei confronti di persone anziane particolarmente vulnerabili. I truffatori, dopo aver contattato la persona anziana con la scusa di un finto incidente o di un familiare in pericolo per aver contratto il Covid-19, tentavano di sottrargli beni preziosi e denaro. Gli agenti, dopo varie indagini, sono riusciti a individuare la sede operativa a Novara e quella logistica in Polonia. L’associazione a delinquere si è resa responsabile di oltre 50 truffe, non solo a Como, ma anche in Svizzera e nelle province piemontesi. Grazie alla celerità di una donna di 82 anni, che ha chiamato il 112, sono iniziate le indagini nei confronti di questo gruppo criminale. «Non tutti gli anziani hanno questa prontezza nel riconoscere una truffa» ha commentato il Presidente del Codacons, Marco Donzelli.

Per questo motivo, le associazioni di consumatori CODICI, CASA DEL CONSUMATORE, ASSOUTENTI e CODACONS si sono riunite per offrire assistenza e supporto a tutti i consumatori che ritengono di aver subito una truffa. Il progetto si pone come obiettivo quello di educare i cittadini a riconoscere le truffe e i truffatori, per evitare di caderne vittime. Crediamo sia essenziale che tutti conoscano appieno i propri diritti e sappiano come tutelarsi.

È stata quindi attivata una chat web disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 18, alla quale i cittadini lombardi possono scrivere per ricevere un riscontro immediato, e un Numero Verde Antitruffa ⇒ 800 822 533, che si potrà contattare per denunciare o semplicemente per richiedere informazioni su sospette truffe, specialmente quelle riguardanti il settore alimentare, creditizio, dello shopping, dei contratti di energia elettrica e gas, di telefonia. Il servizio telefonico del Codacons ⇒ 02/29408196 é attivo ogni giovedì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18. Inoltre, è possibile inviare una mail agli indirizzi info@codaconslombardia.it e acciuffalatruffa.codacons@gmail.com.