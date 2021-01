Il verdetto è arrivato in serata. Con chiarimenti successivi. La Lombardia – ed il comasco – torna in zona gialla dopo tanto tempo. Il presidente del consiglio regionale Alessandro Fermi, che ieri in diretta da noi aveva espresso questo auspicio, lo ha subito annunciato sui suoi social. Stessa cosa da parte del Governatore Fontana e da alcuni componenti della giunta. Passaggio di colore, ma da lunedì e non da domenica come si era ipotizzato inizialmente.

Foto 2 di 2