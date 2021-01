La ripartenza delle scuole, tra orari cambiati (e proteste dei genitori) e contagi tra i più piccoli. E poi il colore della Lombardia – e del comasco – dalla prossima settimana: ancora arancione o giallo ? Il presidente del consiglio regionale, Alessandro Fermi, ha parlato e spiegato come al solito nella nostra sempre più seguita linea diretta del giovedì. 50 minuti fitti fitti di domande e spiegaziuoni. Ad iniziare dalla zona gialla che Fermi si è augurato – anche per superare il problema di chi a mezzogiorno deve mangiare fuori da bar ed osterie senza neppure poter andare in bagno – possa scattare da domenica. “Nessuna certezza, ma ragionevole ottimismo si. Ce la possiamo fare” ha aggiunto.

Poi si è pure soffermato sulla bagarre in aula di martedì durante il consiglio regionale – costretto ad allontanare alcuni facinorosi – ed infine i vaccini. Da lui l’iter per poter avviare la cosidetta vaccinazione di massa anche da noi. Non prima della metà di marzo per gli over 80, queste le sue indicazioni. Due – forse tre – gli hub allestiti per fare le punture (Villa Erba, Lariofiere e Malpensa). Questi i principali argomenti, il resto tutto nella nostra diretta che trovate qui allegata.