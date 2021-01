TeatroGruppo Popolare alla ricerca del punto di convergenza tra tre mondi: teatro, cinema e web in “Omaggio online al Cinema” venerdì 29 gennaio dalle ore 15.00 sul canale YouTube di TeatroGruppo Popolare, sullla pagina Facebook. L’omaggio, previsto nel progetto” La lingua svelata del presente” in collaborazione con Fondazione Cariplo, intende solidarizzare con la settima arte per via delle ristrettezze cui è sottoposta, quanto il teatro, a causa dell’avvento coronavirus.

Andrea Bettinelli della Libreria del Cinema presenta in pochi minuti un film che ha come tema il teatro, e alcuni cittadini giocano con monologhi cinematografici più o meno famosi restituendoli e reinterpretandoli a loro modo per far partecipare la popolazione, in modo attivo e significativo, alle sorti del cinema e della crisi che si trova giocoforza a vivere. L’intento di TeatroGruppo Popolare è costituire ludicamente una sorta di sala d’essai, in cui far confluire i momenti che hanno caratterizzato la vita di ciascuno appaiati a frammenti di cinema, quei frammenti che per assonanza con momenti propri o semplicemente per la forza intrinseca della scena, hanno saputo innestarsi nell’immaginario collettivo, o quantomeno in quello di chi lo ha proposto durante l’incontro online mettendosi in gioco.

Foto 2 di 2