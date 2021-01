Finanziamento da 55 milioni di euro a Eldor Corporation con Garanzia Italia di SACE

A seguito del protocollo di collaborazione siglato per sostenere la liquidità delle imprese italiane colpite dall’emergenza Covid-19, UniCredit in qualità di banca agente, con un pool di istituti finanziari, ha concluso un finanziamento da 55 milioni di euro, della durata di 6 anni, a favore di Eldor Corporation S.p.A., gruppo internazionale con quartier generale a Orsenigo, leader nella produzione di sistemi di accensione e centraline elettroniche per il settore automotive, nonché nello sviluppo di soluzioni per l’elettrificazione del veicolo, con know-how e tecnologia all’avanguardia, che rendono Eldor una delle prime aziende al mondo per tasso di innovazione, in grado di fornire prodotti di eccellenza a una clientela rappresentata dai maggiori gruppi automobilistici mondiali.

Questa operazione conferma la completa operatività di UniCredit su tutte le possibili soluzioni previste dal Decreto Liquidità e conferma il forte sostegno da parte del sistema bancario a Eldor Corporation S.p.A. Grazie a questo finanziamento, Eldor rafforzerà la propria struttura finanziaria, proseguendo nel proprio piano degli investimenti e nell’attività di Research & Development.

“Eldor Corporation—afferma Davide Forte, membro esecutivo del Consiglio di Amministrazione e responsabile dell’area finanziaria del Gruppo–continua ad affrontare il futuro con grande fiducia nonostante le difficoltà che sta attraversando il nostro settore di riferimento. Lo facciamo operando quotidianamente con serietà, passione e impegno, con la massima attenzione alla sostenibilità aziendale e alla valorizzazione degli investimenti. Basi solide che ci consentono di confermare i nostri ambiziosi obbiettivi di lungo periodo, in linea con il nostro piano strategico contraddistinto da significativi tassi di crescita a livello globale. L’essere affiancati, ancora una volta, dal sistema bancario non può che trasmetterci ulteriore motivazione e orgoglio nell’affermare internazionalmente l’eccellenza che l’Italia può e deve saper offrire”.

“Come UniCredit abbiamo ben presente l’importanza di sostenere gli investimenti di aziende virtuose, come Eldor, tra i leader mondiali per innovazione nel settore automotive, impegnata nello sviluppo di prodotti altamente tecnologici e progettati per la riduzione di emissioni di CO2 – ha dichiarato Marco Bortoletti, Regional Manager Lombardia di UniCredit – siamo quindi particolarmente lieti di avere strutturato questa importante operazione di finanziamento, che conferma la nostra volontà di garantire un costante sostegno all’economia del Paese e di rafforzare l’impegno a favore delle realtà produttive italiane.”.