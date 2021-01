El Merendero, puntata quattordici – tunnel e fave

Puntata numero quattordici di El Merendero, il contenitore del venerdì in onda dalle 16.30 alle 17.30 su CiaoComo Radio. Alla conduzione sempre Alessia e Roberta, quest’anno supportate, in modalità “occasionale” da William, a ricomporre la favolosa squadra di “Bellalbar” e “Privé, la sponda calda del lago di Como”.

Tante le novità proposte dal magnifico trio, tra rubriche sfiziose, nuovi jingle e tanti meravigliosi personaggi. In questa puntata, la numero quattordici, si racconta un’incredibile storia accaduta in Messico, paese famoso per la sua rete di tunnel sotterranei segreti utilizzati dai cartelli della droga per trasportare i loro carichi illegali, ma la cui tecnica, questa volta, è stata utilizzata anche per mantenere segreti affari ben più romantici. Antonio, un muratore di Villas del Prado a sua volta sposato, aveva una relazione con una donna, che abitava nelle vicinanze, sposata pure lei. Come racconta il Daily Mail, per assicurarsi che nessuno lo vedesse far visita alla sua amante Pamela, l’uomo ha iniziato a lavorare ad un tunnel sotterraneo che avrebbe collegato casa sua a quella della donna. Antonio aveva usato la sua esperienza nelle costruzioni per scavare un tunnel stretto e resistente: compiuta l’opera i due hanno potuto incontrarsi di nascosto ogni volta che il marito di Pamela, Jorge, si recava al suo lavoro di guardiano notturno. L’unica cosa che non avevano programmato, però, era che Jorge – come da copione – potesse tornare a casa prima del previsto. E così un giorno, mentre Antonio e Pamela si stanno scambiando dolci effusioni, il marito della donna è rientrato con un tempismo del tutto inaspettato e li ha colti sul fatto. Antonio, accortosi del marito furioso, ha tentato di nascondersi sotto il letto e di dileguarsi imboccando il “tunnel dell’amore”. Sfortunatamente per lui, Jorge lo ha cercato per tutta la casa e quando ha controllato sotto il letto non ha potuto fare a meno di vedere

l’ingresso del tunnel. Gettatosi all’inseguimento dell’uomo si è trovato a casa di Antonio, dove il muratore disperato ha iniziato a supplicarlo di tacere, perché sua moglie era nella stanza accanto e non voleva che venisse a sapere della sua scappatella extraconiugale. Jorge, infuriato, ha invece aggredito il malcapitato amante la cui moglie, spaventata da quello che per lei era un malvivente entrato in casa e intento a malmenare il marito, ha chiamato subito la polizia. La classica commedia degli equivoci.

La deliziosa ricetta della settimana, invece, è il macco di fave, una zuppa a base di fave molto semplice da preparare, un piatto povero ma buonissimo, cremoso, caldo e avvolgente, da gustare da solo, o utilizzare come e condire la pasta ed è una ricetta che sa proprio di casa.

L’appuntamento, dunque, è fissato per il venerdì, alle 0re 16.30, sempre su CiaoComo Radio. Per proporre argomenti o interagire con la diretta, scrivere sulla pagina Facebook di El Merendero o scrivere un messaggio o un vocale, anticipato dalla frase: “Per El Merendero”, al numero di Whatsapp della diretta 3484415730.