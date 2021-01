“Finalmente” è senz’altro la parola giusta per commentare il ritorno, anche se solo per un giorno, di Marcello a RADIO STUDIO VIVO. In tantissimi in questi anni hanno chiesto di lui e finalmente ora possono essere felici di riascoltare la sua inimitabile voce.

Marcello ha lasciato un segno indelebile nella memoria di molti comaschi che oggi sono più adulti. Erano ragazzi e forse oggi papà o mamme, studenti e ora imprenditori o operai, persone che ascoltavano la radio con gli occhi pieni di sogni; chissà quanti si sono realizzati mentre la musica suonava e la vita scorreva. Ci piace pensare che ascoltando la radio la vita sia stata più serena, luminosa…viva come ha sempre predicato Marcello: “Fare la radio per gli altri e cercare di farli sentire più felici”.

Se siete tra i ragazzi degli anni ’80, oppure siete solo curiosi, Marcello vi aspetta sabato dalle 10.oo nel programma di Tito “E’ LA RADIO” e sarà l’ospite speciale che ci ha regalato 43 anni fa Radio Studio Vivo.

Per ascoltare in dm 89.4 in streaming clicca qui