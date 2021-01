Salute & Società n. 43

In questa edizione:

In Italia circa 3mila persone sono affette da ipertensione arteriosa polmonare, una malattia rara difficile da diagnosticare. Riconoscerla precocemente e agire subito è essenziale per prevenire complicazioni. Per questo nasce la campagna “La vita in un respiro”, promossa da Janssen Italia in collaborazione con AIPI (Associazione Ipertensione Polmonare Italiana).

Nazzareno Galiè, Direttore della Cardiologia al Policlinico Sant’Orsola, Università di Bologna, Coordinatore delle Linee Guida Internazionali sull’Ipertensione Polmonare e responsabile Comitato Scientifico AIPI

Loredana Bergamini, Direttore Medico di Janssen Italia

Carolina Kostner, Pattinatrice artistica, Testimonial di “La Vita in un respiro”

A cura di Marco Caracciolo