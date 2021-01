Conversescion 28 gennaio – Nicola Nenci

A Conversescion con Viviana Dalla Pria c’è il giornalista Nicola Nenci, una delle firme più seguire dello sport, ma oggi qui parla di Festival di Sanremo, argomento in cui è ferratissimo. Lo sport ed in particolare il calcio è, però, l’argomento che affrontiamo con Flavio Farè direttore commerciale CALCIO COMO 1907, la squadra lariana non solo è l’attuale capolista, ma è costruita con un progetto per durare nel tempo. In apertura Claudio Casartelli presidente di Confesercenti Como sul difficile momento di tante attività del territorio

