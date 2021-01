Gennaio sta finendo e, là in fondo in fondo all’inverno si intravvede la primavera. Si tornerà all’aria aperta a passeggiare e riaprirà Villa Carlotta in Tremezzina. In realtà le attività di Villa Carlotta continuano anche senza pubblico (che non potrebbe esserci comunque), e, sabato 30 gennaio, inizia piccolo percorso di arte e letteratura che si articolerà in diversi incontri online. Nei mesi di febbraio e marzo si darà spazio anche alla storia, alle scienze naturali e alla botanica in attesa delle prime fioriture e di riaprire le porte ai visitatori.

Ecco il programma fino al 13 marzo 2021

ARTE E LETTERATURA

30 gennaio 2021 — ore: 15.00

Shakespeare, Chateaubriand, Apuleio…si andrà alla ricerca della letteratura fra le opere del museo sulle rive del lago di Comod, usando un approccio interdisciplinare. Il museo diventerà un bellissimo luogo di lettura e ascolto di brani letterari nel solco del Neoclassicismo, ben rappresentato dalle opere di Antonio Canova, Bertel Thorvaldsen, Luigi Acquisti e altri artisti della collezione di Villa Carlotta che guideranno alla scoperta di una parte importante della storia dell’arte internazionale. L’attività è gratuita

LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA

6 febbraio 2021 — ore: 15.00

Il museo di Villa Carlotta ospita capolavori assoluti, ma anche centinaia di oggetti antichi, all’apparenza meno appariscenti, che hanno tanto da raccontare. Vi guideremo alla scoperta di queste opere d’arte meno note ma altrettanto preziose e un’esperta di scrittura creativa vi aiuterà a dare voce a questi affascinanti oggetti. Chissà quali affascinanti storie scaturiranno da questa esperienza?

BACI D’AMORE? Il tema del bacio da Canova ad Hayez

13 febbraio 2021 — ore: 15.00

Per San Valentino regalatevi un momento magico per ammirare capolavori d’arte romantici e neoclassici, in un intreccio fra storia dell’arte, mitologia, Risorgimento e possibili significati del gesto d’amore per antonomasia: il bacio.

Il link per il collegamento sarà inviato ai partecipanti il giorno precedente l’appuntamento.

LA DANZA DELLE API

20 febbraio 2021 — ore: 15.00

A Villa Carlotta si possono ammirare bellissimi e coloratissimi fiori. Ma c’è un mondo nascosto che crea legami fra i fiori: il mondo delle api! Attraverso un racconto e un’attività creativa approfondiamo insieme il tema dell’impollinazione, scopriamo i suoi protagonisti e la speciale comunicazione all’interno dell’alveare.

Il link per il collegamento sarà inviato ai partecipanti il giorno precedente l’appuntamento.

Costo: €5,00 a bambino partecipante

UN PICCOLO MUSEO PORTATILE A VILLA CARLOTTA

27 febbraio 2021 — ore: 15.00

Avrete l’opportunità di conoscere una delle collezioni d’arte più suggestive e insolite di Villa Carlotta: 400 piccoli cammei, raffinanti souvenir, tra i più ambiti dai viaggiatori del Grand Tour.

LA PRINCIPESSA CARLOTTA E DEL DUCA GIORGIO II

6 marzo 2021 — ore: 15.00

La principessa Carlotta e il Duca Giorgio II di Sassonia Meiningen si unirono in matrimonio nel 1850 e come dono di nozze ricevettero la Villa. Potrete approfondire la storia degli ultimi proprietari della villa, in un interessante confronto fra ieri e oggi.

ARIA DI PRIMAVERA! Fiori e fioriture a Villa Carlotta

13 marzo 2021 — ore: 15.00

Azalee, rododendri, camelie: queste piante attraggono visitatori da tutto il mondo, colori sgargianti, nettare, profumi soavi: perché tutto ciò? Scopriremo i fiori più belli e li ricreeremo con la carta.

Per iscriversi: : www.villacarlotta.it – sezione eventi