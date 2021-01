Chi sarà la stella comasca a spledere nel firmamento delle migliori pasticcerie d’Italia? Occorre pazientare fino a venerdì 29 gennaio e i simpatici giudici di Cake Star, Katia Follesa e Damiano Carrara ce lo diranno. A contendersi il posto tra le stelle ci sono Paolo della pasticceria Fuin, Stefano di Mignon on the lake, Paolo e Michele che arriva dall’altro ramo del lago, la pasticceria Amerigo di Mandello del Lario.

Il programma tv “Cake Star”, giunto alla quarta edizione, consiste in una competizione a tre fra pasticcerie che si sfidano nelle tre categorie: la location, il cabaret delle paste e il “pezzo forte”, ovvero il dolce dove ogni pasticcere esprime il meglio della sua arte. Giudici simpatici, ma inflessibili, sono la bionda Katia Follesa, attrice brillante in molti show televisivi, e Damiano Carrara, il bel pasticcere toscano con un solido background maturato in giro per il mondo.

Foto 2 di 2



I finalisti dovranno realizzare “la torta della vittoria” sulla base di tre ingredienti tipici del luogo, chissa quali avanno scelto per il nostro lago? E , soprattutto chi sarà la prossima “Cake Star”?

La quarta edizione di “Cake Star – pasticcerie in sfida”, parte proprio da Como venerdì 29 gennaio alle ore 21,20 su Real Time (canale 31).

Le riprese risalgono allo scorso settembre e la città si presenta solare nelle “video cartoline” che lanceranno i suoi luoghi più caratteristici e simbolici, in particolare Villa Olmo e il primo bacino del lago. Discovery Italia rappresenta il terzo editore televisivo nazionale per share con milioni di spettatori in prima serata, e l’assessorato al Turismo ha voluto cogliere questa opportunità per la particolare valenza promozionale.