Giornata della Memoria: “Con le fabbriche, dalle lotte operaie alla libertà”, il video della mostra in biblioteca

In occasione del Giorno della Memoria, la Biblioteca “Paolo Borsellino” ha realizzato un video che racconta la mostra allestita nell’atrio “Con le fabbriche, dalle lotte operaie alla libertà”. Documenti e articoli di giornale provenienti dall’emeroteca cittadina ripercorrono una scheggia di storia comasca, gli scioperi contro il fascismo e la guerra, organizzati in alta Italia nel mese di marzo del 1944 che coinvolsero in modo significativo diverse fabbriche della nostra città.

Giuseppe Calzati, presidente dell’Istituto di Storia contemporanea Pier Amato Perretta, racconta gli avvenimenti del ’44 e la Resistenza operaia nella Tintoria Comense e nella Tintoria Castagna. Tra i lavoratori arrestati e deportati nei campi di concentramento tedeschi, a seguito della dura repressione degli scioperi, figurava anche Ines Figini, operaia 22enne, che venne rinchiusa nei lager di Mauthausen, Auschwitz e Ravensbruck. In pochissimi fecero ritorno in patria e, tra loro, Ines, scomparsa lo scorso mese di settembre all’età di 98 anni.

Il video è stato realizzato anche per fornire uno strumento per la didattica a distanza ed è a disposizione degli istituti scolastici.