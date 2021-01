I dati odierni dell’emergenza sanitaria in Lombardia.

A fronte di 44.809 tamponi effettuati oggi sono 2.293 i nuovi positivi (5,1%). I guariti/dimessi sono 2.161. Numero leggermente inferiore ai positivi registrati. Nel comasco i contagi di oggi sono saliti a 177, 233 a Varese. Boom a Brescia (con 474). Preoccupa il numero di decessi (62 in tutta la Regione), ma anche dei nuovi ricoveri di oggi sempre in Lombardia: 43 in più.

I dati di oggi:

i tamponi effettuati: 44.809 (di cui 32.866 molecolari e 11.943 antigenici) totale complessivo: 5.525.624

i nuovi casi positivi: 2.293 (di cui 109 ‘debolmente positivi’)

i guariti/dimessi totale complessivo: 454.392 (+2.161), di cui 3.323 dimessi e 451.069 guariti

in terapia intensiva: 377 (-15)

i ricoverati non in terapia intensiva: 3.573 (+43)

i decessi, totale complessivo: 26.851 (+62)

I nuovi casi per provincia: