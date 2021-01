Conversescion 27 gennaio – Paola Pioppi e Francesca Serafini

Gran parte della nostra Conversescion oggi è occupata dalla Giornata della Memoria e abbiamo affrontato la tematica attraverso i libri. Ospiti Giovanna Caldara e Mauro Colombo, autori del libro “Tanto tu torni sempre. Ines Figini, la vita oltre il lager”, riedizione per Zolfo editore, del libro uscito nel 2012 qui arricchito di una serie di lettere di Ines indirizzate alla madre che non erano mai state rese pubbliche. Una storia comasca di deportazione è anche quella del padre del giornalista Mario Schiani che è stata raccontata domenica su L’Ordine, l’inserto del quotidiano La Provincia di Como. Oggi Mario l’ha sintetizzata per i nostri lettori. Nella seconda parte parliamo con Paola Pioppi, ideatrice del Festival Letterario La Passione per il Delitto che ha lanciato un canale internet di video incontri con gli autori ricco di novità, rubriche e suggestioni. Questa sera sarà ospite di La Passione per il Delitto Channel la scrittrice Francesca Serafini che oggi ci da un piccolo assaggio del suo ultimo libro “Tre Madri” (La Nave di Teseo ed.)



