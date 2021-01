Operazione dei carabinieri di Como dopo verifiche con ats: nei guai un 30enne domiciliato in provincia e rientrato ieri dalla Svizzera nonostante fosse positivo al Covid. L’uomo è un cameriere di un noto hotel nelle vicinanze di St Moritz, risultato positivo alla cosiddetta variante Regno Unito/Sudafrica. Da quanto accertato ha fatto rientro a Como e per fare ciò ha viaggiato su 3 treni ed un taxi, motivo per cui è stato denunciato, avendo potenzialmente messo in pericolo di contagio gli altri passeggeri.