ATS Insubria, con riferimento al caso segnalato ieri, di un uomo della provincia di Varese rientrato dal Brasile e risultato positivo al tampone disposto dall’Agenzia stessa, conferma che, al momento, la situazione sanitaria è sotto controllo e non desta preoccupazione. Dovrebbe trattarsi della variante brasiliana del Covid19. L’uomo è in osservazione in ospedale, ma non in condizioni preoccupanti.

Sono solo due le persone in sorveglianza, contatti di caso del soggetto, che sono state sottoposte a tampone nasofaringeo per la ricerca del Sars-Cov2. ATS Insubria, per i soggetti coinvolti, ha disposto immediatamente un provvedimento di isolamento fiduciario e allertato il Sindaco del paese di residenza, come previsto dalle disposizione normative vigenti. Le due persone sono costantemente monitorate e appaiono in ottime condizioni di salute.

Il campione, prelevato al soggetto rientrato dal Brasile e attualmente in osservazione, è stato inviato presso il Dipartimento di Malattie Infettive dell’Istituto Superiore di Sanità, che provvederà al completamento dell’intera sequenza genomica per confermare la variante brasiliana. I tempi di tale analisi sono, evidentemente, dettati dalla complessità dell’esame stesso.