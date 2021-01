Tutto pronto. Dai bus (rassicura Asf) a mascherine, gel e banchi spostati . Il grosso dei rientri, in presenza, da domani. Le scuole superiori di Como riprendono da dove si sono bloccate. Era ottobre quando il ritorno della Pandemia ha portato il Governo a fermare le lezioni ed a lasciare a casa i ragazzi. E se qualcuno (come Gallio, Orsoline, Casnati ad esempio) hanno già ripreso da lunedì con la presenza – al 75% come previsto dalle disposizioni ministeriali – da domani anche altri istituti riaprono le loro aule aui ragazzi. Inizialmente al 50%.

Almeno 5mila studenti rientranoi da domani in città. Chi si è organizzato con un turno e chi su due. Giovio, Volta e Teresa Ciceri riportano in classe il 50% dei ragazzi, ingresso per tutti alle 8. Alla Magistri Cumacini – sempre da domani – ingresso per il primo turno alle 8 ed il secondo alle 9,40. Anche qui il 50% delle presenze per ora. Doppio ingresso pure alla Ripamonti (stessi orari, 8 e 9,45), in questo caso con il 75% delle presenze possibili.