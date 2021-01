Una nuova sede per il 2021. Una richiesta che arriva, in punta di piedi, anche se con appello a chi può dare una mano a chi aiuta sempre. Tutti i giorni. CiaoComo oggi alla sede della Croce Azzurra Como nella sede di via Colonna a Camerlata. Tra muri scrostati e qualche finestra che non tiene al meglio. E così ecco che arriva la richiesta con Laura Bernasconi: avere una sede migliore e con spazi per chi si alterna 24 ore su 24.

Nessuna polemica, sia chiaro, con la struttura attuale. Ma forse è davvero arrivato anche il momento di guardare al futuro anche per loro. Un’attività capillare tutti i giorni, forse nascosta ai più. Ma preziosa, importante. Punto di riferimento per migliaia di comaschi.

LA SCHEDA: COSA E’ CROCE AZZURRA

Croce Azzurra ODV è un’associazione di VOLONTARIATO che si occupa di prestare servizi di emergenza urgenza con ambulanza e prestazioni di assistenza socio-sanitaria come:

SERVIZIO SANITARIO URGENZA-EMERGENZA

Croce Azzurra garantisce attraverso i propri mezzi l’attività di soccorso territoriale in caso di malore o trauma. Ogni giorno sono attive 24 ore su 24 per la sola risposta alle chiamate urgenti, ambulanze nelle sedi di Rovellasca, Como, Caronno Pertusella, Porlezza, Cisliano e Milano (piazzale Nigra).

In aggiunta sono operative 24 ore su 24 un’automedica nella postazione di Menaggio ed una in quella di Cantù, per l’accompagnamento di un medico rianimatore o di un infermiere professionale.

I servizi di urgenza ed emergenza vengono svolti da personale volontario e dipendente, organizzato su turni e certificato SOCCORRITORE ESECUTORE REGIONE LOMBARDIA.

Inoltre ci occupiamo di:

TRASPORTI NON URGENTI

TRASPORTI DIALIZZATI

TRASPORTI LUNGA PERCORRENZA E RIMPATRIO INFERMI

TRASFERIMENTI OSPEDALE-OSPEDALE

RICOVERI E DIMISSIONI

EVENTI E MANIFESTAZIONI

ASSISTENZA AL CITTADINO (a Rovellasca: ambulatorio ostetrico e infermieristico, consegna pasti)

(per info più dettagliate: https://www.croceazzurra.net/servizi.php?pag_id=10&sez_id=2)