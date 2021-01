Conversescion 26 gennaio – Matteo Giudici

Con Claudia Fasola in sella a Conversescion è tutta una corsa, anzi una gimkana per dribblare le domande sul cinema di Davide Marranchelli che torna per ricordarci il quizzone di stasera a favore del cinema Astra. Il nosro ospite è Matteo Giudici, musicista e docente nelle scuole Jasrdin Musical e autore del libro illustrato “Il castello pentagramma” per avvicinare i più piccoli al mondo delle note musicali. Con noi anche Leila studentessa al primo giorno di scuola in presenza dopo tanti mesi di didattica a distanza e l’immancabile Maria Sorbi de Il Giornale per le ultime sulla pandemia

