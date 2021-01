Quattro comuni che si mettono assieme e danno vita ad uno screening (gratuito) per tutti i residenti. Un semplice e piccolo prelievo (con il cosidetto “pungidito”) per accertarer l’eventuale positività al Covid 19. L’iniziativa vede coinvolti i comuni di Centro Valle Intelvi, Argegno, Cerano Intelvi e Schignano. Vicini ed uniti in questo caso per una buona causa. Obiettivo testare i residenti e capire i dati certi per una completa valutazione. In caso di positività al pungidito, i pazienti saranno sottoposti a tamponi molecolari.

Iniziativa su base volontaria – va precisato .- anche se i vari sindaci ed amministratori invitano la popolazione ad aderire. In allegato il dettaglio di orari e luoghi di svolfimento. Consigliata la prenotazione al numero 345 – 1094882. Primi accertamenti sabato 30 e domenica 31 (qui la tabella allegata).

Un grosso grazie per la disponibilità a medici, infermieri e volontari che si sono messi a disposizione per aiutare lo screening.

E nel frattempo, a pochi giorni dall’avvio dei controlli, ecco che il sindaco di Centro Valle Intelvi da ieri ha firmato l’ordinanza di chiusura del Comune. Sono stati riscontrati un paio di casi di positività, da qui la decisione del primo cittadino Mario Pozzi. La struttura sarà riaperta dopo la necessaria difinfezione dei locali.