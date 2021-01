Ash e Asics, eleganza e sportività ai vostri piedi

Quando si parla di abbigliamento di certo non si possono trascurare le calzature che da sempre rappresentano una vera e propria moda, un messaggio da mandare a chi ci guarda nelle occasioni ufficiali con i modelli più eleganti e nei momenti di tutti i giorni con modelli sportivi , comodi che non rinunciano all’originalità. Avete mai pensato a quanto sia importane una scarpa comoda? Molte grandi aziende in tutto il mondo propongono articoli di assoluto livello, pronti a soddisfare tutte le richieste e le esigenze dei clienti.

La classe, l’eleganza e la sportività dei modelli griffati Ash.

Ash è una di queste marche che da molti anni propone modelli eleganti ma allo stesso tempo pratiche, comode, per tutti. Abbiamo accennato in precedenza anche a modelli sportivi, ebbene il portale Stileo ci presenta diversi articoli: dalle sneakers trendy da donna ad un prezzo di 219€ così come il modello Bid On Fashion a 156€, due tra i tanti modelli con tantissimi colori a disposizione da scegliere. Ash non rappresenta solo un marchio bensì uno stile di vita ispirato allo streetwear che regna nei grandi centri urbani delle metropoli del mondo, il vero made in Italy nato dal segreto del grande lavoro, del talento artigianale e della cura dei minimi dettagli. Alcune delle sue caratteristiche sono come detto la comodità ma anche la resistenza che favorisce perfettamente la naturale forma del piede e interpretano uno stile a metà tra il casual e lo sporty-chic.

Scarpe Asics, modelli intramontabili per tutti, sportivi e non.

Se invece vogliamo lasciare l’Italia sempre per quanto le calzature e volessimo volare nel Sol Levante ecco che troveremmo un’altra grande griffe del settore. Asics è leader nel settore della produzione di abbigliamento, calzature sportive e attrezzature per l’outdoor. La sua è una ricerca continua sempre maggiore per la qualità e l’innovazione, sperimentando ed introducendo tecnologie all’avanguardia a favore degli sportivi. Guardate qui per vedere e scegliere tra i tantissimi articoli a disposizione: il modello Gel Atlantis di un bel colore rosso a 63€, le intramontabile sneakers bianche per donne ad un prezzo pari a 64€, il modello Pittarello blu a 28€ ed il trail scout che può essere vostro a 37€. Avete mai parlato di queste scarpe con runners professionisti o semplici appassionati di corsa? Si affidano a modelli Asics per affrontare le gare per loro molto importanti.

Acquistate la calzatura adatta alle vostre attività e al vostro gusto.

Scegliete allora il modello e la griffe migliore per voi e per le vostre attività, privilegiando ovviamente marche storiche ma soprattutto la grande qualità. Scegliendo Ash e Asics avrete la sicurezza di acquistare prodotti che sono certificati dai tantissimi clienti che confermano quanto detto fino a questo momento. Acquistare una scarpa di livello significa non solo avere ai piedi una grande firma ma trarre beneficio anche e soprattutto sotto l’aspetto fisico: camminare e correre nella maniera esatta e assumere la giusta postura porta senza dubbio il beneficio di cui tutti avremmo bisogno. Ash e Asics, eleganza e sportività ai vostri piedi.