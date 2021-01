Erano gli osservati speciali in questa giornata di ritorno – sia pure parziale – dei ragazzi a scuola dopo i lunghi mesi a casa. I pullman di Asf questa mattina, da quanto è stato possibile ricostruire, non hanno rilòevato alcuna criticità particolare. Neppure in piazza Vittoria a Como (foto sopra) dove di solito si concentra il maggior numero di ragazzi diretti ai vari istituti.

La direzione di Asf fa sapere, com una nota, che da domani il servizio extraurbano sarà rimodulato come pure quello urbano.

Stiamo procedendo ad un ulteriore adeguamento degli orari di servizio che prevede il mantenimento dell’Orario Scolastico “Covid Potenziato”, già in vigore nella settimana appena trascorsa, concepito in base ad orari scolastici scaglionati. Questo orario di servizio per l’extraurbano sarà in vigore gradualmente a partire da martedì 26 gennaio e completamente dal giorno successivo.

Per il Servizio Urbano di Como il nuovo servizio sarà attivo già dalla giornata di martedì 26. A causa del rispetto di tempi tecnici incomprimibili, per la sola giornata di oggi (lunedì 25 gennaio) sarà in vigore l’Orario Scolastico Covid (già in vigore prima delle festività natalizie). Resta invariato il servizio previsto nei giorni festivi.

Ringraziamo la nostra clientela per l’attenzione e per la comprensione.