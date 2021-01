Che qualcosa è cambiato se ne sono accorti – stamane – gli automobilisti sulle strade di Como ed hinterland. Molto più traffico rispetto alle ultime settimane. Un “segnale” indiretto – ma chiaro – del ritorno in aula degli studenti delle superiori. NOn tutti ancora, ma una buona parte si. Tanti gli istituti (Gallio, Orsoline, Casnati ad esempio) che hanno già portato il 75% dei loro studenti in aula stamane come da indicazione del Ministero. Da nessuna parte la ripresa sarà, per ora, al 100%. Per questo si dovrà aspettare ancora qualche settimana almeno. Insomma, oggi quasi come uno “strano” primo giorno di scuola anche se in realtà per tutti siamo già nel secondo quadrimestre. Ma l’emergenza Pandemia ha tenuto tutti lontano fino ad oggi.

Ripresa, dunque, tra curiosità ed attenzioni. Con distanziamento e mascherine in classe. Non tutti gli istituti superiorti di città ed hinterland hanno ripreso in presenza anche se buona parte si. Per alcune classi la ripresa sarà in questi giorni anche perchè l’indicazione della nuova zona arancione è arrivata solo sabato scorso. Non tutti pronti per il via, ma in generale si. Stamane hanno ripreso a pieno ritmo le medie, secondo e terze rientrate dopo una settimana di Dad.