All’andata era stata una beffa per via di una sostituzione in più fatta nel finale di gara. Partita poi persa a tavolino a favore delle umbre, nettamente surclassate sul campo (0-3). Ieri a Pontelambro la Riozzese Como ha faticato ancora – anche se ha creato una infinita serie di occasioni da rete non concretizzate – contro il Perugia Women. E’ finita in parità (1-1) dopo una gara ad inseguimento. Sopra la diretta del secondo tempo: qui entrambe le reti del match. A Timo (Perugia) ha risposto la solita Rognoni. Poi tante occasioni da rete non sfruttate. UN vero peccato per le ragazze del presidente Verga che non hanno raccolto il grande lavoro fatto. Un pò per errori sottoporta, un pò per bravura della retroguardia umbra. Per Cascarano e compagne secondo pari di fila: sette giorni fa a Vicenza.

La classifica della serie B di calcio femminile (dopo la prima giornata di ritorno giocata ieri anche se la capolista Pomigliano è stata fermata dal rinvio a Tavagnacco). Situazione molto fluida, tante squadre devono ancora recuperare gare rinviate.

Pomigliano d’Arco 26 punti (12 gare giocate)

Riozzese Como 24 (14 partite giocate)

Lazio Women 21 (11 gare giocate)

Cesena 21 (14 gare giocate)

Tavagnacco Udine 20 (11 gare disputate)

Ravenna Women 19 (12 gare disputate)

a seguire tutte le altre. Prossimo impegno delle lariane il 7 febbraio a Roma contro la formazione giallorossa.

GIOVANILI: TORNANO AD ALLENARSI

La conferma dal club. Con il passaggio in zona arancione da oggi riprendono gli allenamenti con tutte le misure precauzionali. Si comincia oggi alle 18 con la categoria Allieve Nazionali Under 17