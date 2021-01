Allerta per un nuovo modo di truffa da parte di persone senza scrupoli. Ora i truffatori utilizzano l’esca della disponibilità del vaccino per inviare un link via sms per ottenere dati bancari. Una volta cliccato il sito web del tutto simile al sito web di una struttura sanitaria richiede di inserire i propri dati personali (codice fiscale, numero di carta di identità…) e i dati del proprio conto bancario.

Purtroppo il numero di segnalazioni relative a questa truffa sono in aumento anche sul nostro territorio. Codacons: purtroppo i bisogni dei consumatori vengono sfruttati in modi nuovi e sempre più subdoli! Noi, con il team di legali esperti in casi come il vostro siamo pronti a tutelarvi! “acciuffa la truffa” contattando info@codaconslombardia.it.