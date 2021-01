Conversescion 25 gennaio – Susy Zappa e Maky Menarello

Riprendiamo da dove ci eravamo fermati: Susy Zappa e Maky Menarello a Conversescion del lunedì. Con Susy, scrittrice innamorata del mare in tempesta e dei fari di Bretagna, parliamo delle grandi viaggiatrici dei secoli scorsi, donne coraggiose alla ricerca della libertà. Maky è la simpaticissima professional organizer che torna in onda dopo diverso tempo per rimettere in ordine le idee del conduttore e dare utili consigli per la casa e per alleggerire la vita.

Se non visualizzi il lettore multimediale clicca https://www.mixcloud.com/CiaoComoSpeciali/conversescion-250121/