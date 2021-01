La Notte delle Idee: Vicinanza – Costruire insieme il mondo di domani. In diretta streaming il 28 gennaio

Il 28 gennaio 2021 torna in Italia La Notte delle idee. Ideato dal Ministero degli Affari esteri francese, e presente in più di 90 paesi per incentivare la circolazione delle idee tra paesi e culture, discipline e generazioni, l’evento è reso più che mai attuale in questi tempi di pandemia. Il tema: Vicinanza.

Promossa dall’Ambasciata di Francia e dall’Institut français Italia, la sesta edizione italiana sarà ibrida e policentrica. Dalle ore 19.00 a mezzanotte, 30 ricercatori, intellettuali, politici, artisti, giornalisti, responsabili culturali italiani e francesi dialogheranno in presenza o a distanza da Roma, Palazzo Farnese ; Milano, Fondazione Feltrinelli, Palermo, Institut français – Cantieri culturali alla Zisa ; Napoli, Museo Madre a Napoli (TBC), così come dalla Francia e dagli Stati uniti.

Il programma: 6 tavole rotonde per capire meglio le nostre interdipendenze, sottolineare gli scambi e la solidarietà che uniscono Italia e Francia, proiettarci oltre la pandemia, in ambito europeo.

“Nuove solidarietà europee”, “Convivenza e disuguaglianza davanti al Covid”, “Alternative alla collapsologia”, “Frontiere, muri, conflitti”, “Per una memoria aperta”, “L’Urgenza delle alleanze artistiche”: la Notte delle idee apre l’anno nuovo sulla scommessa che abbiamo più che mai bisogno di unire le forze per costruire insieme il mondo di domani.

“E’ la prima volta”, sottolinea Christian Masset, Ambasciatore di Francia in Italia, “che la Notte delle Idee, manifestazione mondiale, viene realizzata in tanti luoghi diversi in Italia. La parola vicinanza acquisisce in questo periodo un peso diverso, e forse maggiore. Perché è dalla forza della nostra vicinanza che scaturisce la facoltà di trovare nuovi modi di stare insieme. Perché insieme, con la presenza di personalità e dell’ampio pubblico che ha sempre caratterizzato la Notte delle Idee, troviamo le vie per costruire, in Francia, in Italia, in Europa, il mondo di domani”.

La Notte delle idee 2021 sarà in diretta streaming sul sito della Repubblica, partner media dell’evento, e sui canali youtube in francese e in italiano dell’Ambasciata di Francia e dell’Institut français Italia, ideatori e organizzatori del programma.

Beneficia del patrocinio della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, della Conférence des présidents d’universités françaises, e del sostegno di Edison che, in quanto operatore responsabile del settore energetico in Italia, è da sempre attenta alla promozione del dialogo in ambito culturale, nella convinzione del valore di iniziative come La notte delle idee e della rilevanza di confrontarsi, alla luce della crisi pandemica in corso, sul tema della vicinanza a cui è dedicata l’edizione di quest’anno.

A Roma, Palazzo Farnese, la serata si aprirà sul tema “Nuove solidarietà europee” con protagonisti di primo piano del Recovery Plan: come cogliere l’occasione di profonda trasformazione e innovazione offerta ai nostri paesi dal nuovo slancio di solidarietà europea?

Nel contesto della crisi sanitaria, vige la questione della convivenza e delle disuguaglianze davanti al Covid: l’antropologo Didier Fassin si è espresso sulle disparità delle persone infette di fronte alla malattia (Vite ineguali, Feltrinelli, 2019) e Donatella di Cesare in Virus sovrano? (Bollati Boringhieri, 2020) si chiede come definire le nostre relazioni ai tempi del distanziamento sociale. Quali risposte dare per contrastare l’aumento della vulnerabilità e delle disuguaglianze ?

A Milano, alla Fondazione Feltrinelli, si parlerà delle alternative alla collapsologia: di fronte all’imminenza della catastrofe ecologica, i filosofi Yves Citton, Jacopo Rasmi (Générations collapsonautes, Seuil, 2020) esploreranno con Sergio de Santis forme di vita alternative che ne rifiutano la logica. Come uscire insieme da questa paura, senza negare la realtà né esserne affascinati?

A Roma, Maurizio Molinari (Atlante del mondo che cambia, Rizzoli, 2020) e Bruno Tertrais, politologo, (Atlante delle Frontiere, Add editore, 2018) discuteranno dei cambiamenti globali che stiamo attraversando, e dei confini che dividono o uniscono i popoli, attorno alle nozioni di frontiere, muri e conflitti.

Per una memoria aperta : i musei, esemplari per gli scambi culturali, la condivisione, la partecipazione e l’inclusione, innovano a tutti i livelli della loro missione. Cosa ci raccontano della storia dell’Europa ? Come la loro risposta alla crisi ne ha sottolineato l’impegno per la democratizzazione della cultura ? Risponderanno la direttrice della Galleria Borghese Francesca Cappelletti, il filosofo Krzysztof Pomian (Le musée, une histoire mondiale, Gallimard, 2020), il ricercatore in digitalizzazione del patrimonio Livio de Luca, la storica Irene Bolzon e lo storico dell’arte Claudio Gulli, collegato dall’Institut français Palermo, Cantieri culturali alla Zisa.

L’urgenza delle alleanze artistiche è una delle risposte possibili alla crisi. Gli accordi tra il Théâtre de la Ville a Parigi e il Teatro della Pergola di Firenze, cosi come quello tra la Fabbrica del Teatro dell’Opera di Roma e l’Accademia dell’Opera Nazionale di Parigi sono emblematici dei ponti che la creazione contemporanea e le sue istituzioni riescono a costruire tra Francia e Italia. Myriam Mazouzi e Eleonora Pacetti, insieme a Constance Guisset e Fulvia Carnevale (Collettivo Claire Fontaine), Emmanuel Demarcy-Mota (TBC), Kathryn Weir (TBC) si soffermeranno sulla comunità di scambi e di ricerca che sfocia in progetti sui quali rifondare il futuro.

Il progetto educativo per la “Notte delle idee” è nato, in un mese, durante l’epidemia di Covid (dicembre 2020), in diverse città italiane e a Parigi, ed ha coinvolto 50 persone che non si conoscevano e mai si erano incontrate. La maggior parte di loro sono alunni italiani. Tutti erano confinati nelle proprie case.

Le loro differenze sono state le strade che i loro linguaggi hanno percorso: francese, italiano, voce, disegno, musica, danza, grafica, scrittura si sono incontrati in questo spazio e in questo tempo dove la tecnica ha permesso alla loro immaginazione di esprimersi in coro. Oltre l’isolamento, oltre l’epidemia circostante propongono una riflessione a tutto tondo sull’eloquenza 700 anni dopo la nascita di Dante.

Vicinanza – Costruire insieme il mondo di domani

Roma, Milano, Palermo, Napoli

28 gennaio 2021, 19.00-00.00

Diffusione in diretta streaming su www.repubblica.it

e su Youtube in lingua italiana e in lingua francese

Programma

19.00: Saluti

Prima parte – Da Roma, Palazzo Farnese

19.15: Nuove solidarietà europee

Moderano Gilles Gressani, direttore Le Grand Continent, e Elena Pompei, Università degli studi Roma Tre

20.00: Convivenza e disuguaglianze davanti al Covid

Con Donatella di Cesare (in presenza), Didier Fassin (da remoto). Modera Gabriella Colarusso, La Repubblica

20.30: Cortometraggio « Les Indes galantes », Clément Cogitore, 5’56

Seconda parte – In collegamento con Milano, Fondazione Feltrinelli

20.35: Alternative alla collapsologia

Con Yves Citton, Jacopo Rasmi (da remoto) e Sergio de Sanctis. Modera: Alessia Liparoti.

21.15: Frontiere, muri, conflitti

Con Maurizio Molinari (in presenza) e Bruno Tertrais (in presenza). Moderano Mathéo Malik, caporedattore Le Grand Continent e Aurelia d’Ambrosio, Università degli studi di Napoli l’Orientale e SIOI

21.50: Cortometraggio « Le Skate moderne », Antoine Besse, 7’

Terza Parte- In collegamento con Palermo, Palazzo Butera

22.00: Per una memoria aperta

Con Francesca Cappelletti (in presenza), Krzysztof Pomian (da remoto), Livio de Luca (da remoto), Irene Bolzon (da remoto da Milano), Claudio Gulli (in presenza).

Modera: Dario Pappalardo, La Repubblica

22.45: Video « Tutte le strade partono da Roma », con Francesco Rutelli, 15’

23.00: L’Urgenza delle alleanze artistiche

Con Myriam Mazouzi (in presenza) e Eleonora Pacetti (in presenza), Emmanuel Demarcy-Mota (in presenza), Fulvia Carnevale (in presenza), Constance Guisset (video preregistrata) e Kathryn Weir (TBC).

Modera Lara Crinò, La Repubblica e Noemi Mangione, Roma Tre

23.30: Video «De vulgari eloquentia… »

23.45: Brano del Concerto incrociato tra l’Opera di Parigi e la Fabbrica Opera di Roma

00.00 : Fine della Notte delle idee