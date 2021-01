Non c’è ancora la comunicazione ufficiale, ma tante voci si. Si rincorrono in questi giorni tra un incontro con i sindacati ed uno (ancora da fissare) con i rappresentanti dell’azienda. Dopo quasi 50 anni di attività – 47 per la precisione – il negozio Mondadori di Como in via Vittorio Emanuele, ad un passo dalla farmacia De Filippis, sembra ai titoli di coda. Una chiusura vicina pare per motivi economici: non sarebbe stato raggiunto l’accordo per l’affitto dopo un anno (il 2020) molto complesso anche per le librerie. Fatto di tanto chiari e scuri.

Fonti sindacali confermano l’indiscrezione di queste ore e la preoccupazione per iul futuro dei dipendenti (quattro) della struttura. Entro i primi giorni di febbraio il negozio dovrebbe essere chiuso e sgomberato da tutto per consentire ai nuovi proprietari di entrare a prendere possesso degli spazi. Resta da capire dove si sposterà la Mondadori: se in un altro spazio in città oppure altrove. Di sicuro, se tutto sarà confermato in questi giorni, un altro pezzo storico di Como che se ne va dopo l’emergenza sanitaria.