Fondazione Milan e Cometa Como fanno rete per tanti bambini e ragazzi

Fondazione Milan e Cometa unite per accompagnare bambini e ragazzi a crescere e diventare il meglio di sé attraverso lo sport. Un altra bella collaborazione tra Cometa, la comunità famigliare di accoglienza e formazione per bambini e ragazzi, ed un’eccellenza italiana. Con il progetto “Fare rete! – Accompagniamo bambini e ragazzi a scoprire la propria eccellenza attraverso lo sport”, Fondazione Milan sosterrà il percorso educativo-sportivo di 30 bambini e ragazzi dell’Associazione Sportiva Cometa.

Il progetto è orientato a prevenire la povertà educativa dei minori attraverso un percorso educativo-sportivo costruita dall’Associazione Sportiva Cometa secondo lo specifico bisogno e talento di ciascuno, per garantire a tutti l’opportunità di crescere e diventare il meglio di sé.

Il percorso mira infatti, tra le altre cose, a migliorare per ciascun ragazzo il benessere psico­ fisico, l’autostima, la capacità di risolvere problemi, il lavorare per obiettivi e relazionarsi con pari e adulti. Oltre a ciò, il progetto intende valorizzare l’attività sportiva anche nel suo essere efficace veicolo di valori e insegnamenti per la vita quali il gioco di squadra, il rispetto, la responsabilità, la collaborazione. Tutto senza dimenticare la preparazione atletica e

tecnico-metodologica del calcio, ma svincolando la performance sportiva perfetta o il lavoro orientato puramente alla competizione dalla motivazione ultima del percorso del bambino.

“Fare rete!”, al momento limitato dalle disposizioni sanitarie del recente DPCM, va oltre il confinamento e incomincia in tutta la sua urgente bellezza con un calcio di inizio ideale.

Fondazione Milan e Cometa condividono l’imprescindibile necessità di non lasciare soli bambini e ragazzi di fronte a questo nuovo momento di chiusure e restrizioni, che rischia di esasperare ancor più la sensazione di isolamento, tristezza e demotivazione che già aveva appesantito il loro bagaglio personale negli ultimi mesi. Tornati ad una quotidianità ed extrascolastica diversa e incerta, ripiombano oggi nell’impossibilità di vivere a pieno quei luoghi e quelle esperienze che, ogni giorno, contribuiscono a farli diventare i cittadini di domani.

Così il progetto cambia la sua forma temporaneamente e dà vita, a percorsi educativo-sportivi a distanza che sfruttano in maniera efficace e resiliente tutto ciò che la tecnologia può offrire. Ogni bambino e ragazzo seguirà un percorso di allenamento funzionale e attività sportivo­ ricreativo-educative a distanza da casa, guidato da allenatori e tutor sportivi che in diretta accompagneranno ciascuno a tenere alto il livello di salute psico-fisica, l’entusiasmo, la

motivazione, la speranza, la vicinanza e la relazione oltre il distanziamento fisico!

Tali attività saranno anche indirettamente un beneficio per le famiglie dei ragazzi, che troveranno supporto e sollievo nella presenza di personale qualificato che offre momenti di sana spensieratezza sportiva e coinvolgimento magari durante una giornata difficile.

“La collaborazione con l’Associazione Sportiva Cometa nasce dal desiderio di vedere realizzato un progetto che mette al centro lo sport come strumento di educazione– ha dichiarato Rocco Giorgianni, Segretario Generale Fondazione Milan.- Siamo motto contenti di poter sostenere questa iniziativa in un momento molto particolare e complicato, soprattutto per ipiù giovani. In ogni circostanza lo sport è uno strumento privilegiato per scoprire e coltivare il proprio talento, qualunque esso sia”.

Così gli fa eco anche il presidente dell’Associazione Sportiva di Cometa, Lorenzo Livraghi che racconta: “Questo gruppo sportivo è nato per permettere a ciascuno di crescere e formarsi attraverso lo sport. Oggi che iluoghi dell’apprendimento educativo e sportivo sono di nuovo preclusi ai nostri ragazzi e ragazze, così come le opportunità di allenarsi, giocare e re/azionarsi, riteniamo sia ancora più necessario un grande gioco di squadra! Noi crediamo nella forza dell’incontro con gli altri ma, aspettando momenti migliori, ci stiamo impegnando per trovare nuove forme e modalìtà per continuare a portare lo sport e il suo messaggio di speranza ne/fa quotidianità dei nostri ragazzi e ragazze, anche se a distanza. Per fare fa nostra parte e vincere insieme fa partita più importante: il foro futuro”.

L’associazione Sportiva di Cometa è nata nel 2002 con lo scopo di permettere ai ragazzi della comunità di formarsi anche attraverso l’attività fisica: il movimento è una potente modalità espressiva e lo sport, specie quello di squadra, favorisce la nascita e la crescita di rapporti di amicizia fra adulti e ragazzi. Praticando il calcio, i nostri ragazzi possono scoprire la forza dello spirito di squadra. In questa scoperta, sono accompagnati da allenatori qualificati che li guidano in un percorso educativo e tecnico personalizzato, affinché – presa coscienza della dignità della sua

persona- ciascuno di loro viva da protagonista la straordinaria awentura della costruzione del proprio io.