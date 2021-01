Un debutto da urlo dopo mesi senza partite e con l’incubo della Pandemia. Una Tecnoteam Albese (volley femminile di B1) che parte a razzo e mette subito alle corde la pur ottima Palau. Due set ben giocati e vinti con tranquillità, poi un calo di testa nel terzo sotto i colpi delle padrone di casa. Ma ottima reazione di carattere e di gruppo nel quarto. Finisce come meglio non poteva: 1-3 alla prima della B1 di volley donne dopo mesi di stop forzato. Un successo fuori casa per nulla scontato. La squadra di coach Mucciolo ha interpretato al meglio la sfida iniziale di questo campionato. E’ partita con decisione, non ha mollato nulla, trascinata da Gabbiadini e Zanotto e con una Gallizioli formato super. Tanta roba.

Primo set quasi in scioltezza anche per gli errori delle ragazze di casa, partite con il freno a mano tirato. Secondo controllato sotto la sapiente regia di Cialfi e con i recuperi di Rolando. Poi il calo – che ci può stare visto che siamo alla prima dopo 11 mesi – nel terzo set e Palau che la spunta con break a metà set. E quarto non facile. Albnese parte bene, ma subisce la rimonta delle sarde. Allunga sempre con Cialfi che non sbaglia nulla ed anche conun paio di ottimi muri di Facco e Badini. Grande equilibrio fino al 17-20. Sembra fatta, ma le sarde tornano sotto minacciose con i punti della nostra ex Aliberti e di Mezzi.

La Tecnoteam deve tirare fuori grinta ed esperienza per restare a galla. Zanotto e Gallizioli per chiudere il conto e dare una grande soddisfazione al presidente Crimella che a casa ha seguito la sfida via web minuto per minuto. Felice del risultato:”Brave, la prima è andata – spiega -. Ora avanti così…”.

CAPO D’ORSO PALAU – TECNOTEAM ALBESEVOLLEY 1-3

(PARZIALI SET 12-25; 19-25; 25-17; 23-25).

CAPO D’ORSO PALAU: Sintoni 2, Ghezzi 8, Cecchi 9, Aliberti 14, Mezzi 11, Moretto 11, Formaggio Libero, Tesanovic A 2, Fezzi, Menardo e Tesanovic Al ne. Coach: Guidarini, vice Morello

TECNOTEAM ALBESEVOLLEY: Cialfi 4, Facco 6, Gabbiadini 13, Zanotto 16, Gallizioli 17, Badini 9, Rolando Libero, Baldi 1, Castelli, Ghezzi e Bocchino ne. Coach Mucciolo, vice Biffi