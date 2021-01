La segnalazione è di questi giorni, in concomitanza con la pioggia caduta in tutto il territorio. E che ha aggravato una situazione già di per sè complessa. E molto pericolosa. Perchè passare con auto, ancora peggio con moto e biciclette, in via Carloni (in discesa dopo l’Esselunga e verso il Centro studi Casnati), è davvero rischioso. Guardare foto e video per credere. Anche il nostro amico Tote (Dj storico della città) che lì ha l’attività ci ha segnalato queste buche che sono davvero evidenti e pericolose.

Ma proprio stamane, nel clou della protesta per le condizioni della strada (i lavori sono di Open-Fiber per la cronaca), ecco l’arrivo di operai e birilli per segnalare il pericolo. Si perchè fino a questa mattina non c’era nulla ed il rischio di finirci dentro era altissimo….

